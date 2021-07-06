6 июля в Москве автомобиль марки BMW насмерть сбил 30-летнюю женщину, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Потерпевшей оказалась Алсу — дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, сообщает источник ТАСС. Она скончалась на месте. Водитель иномарки ехал без номерных знаков. Полиция проводит проверку по факту происшествия и устанавливает детали ЧП.