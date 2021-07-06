Ехала на самокате: В Москве BMW без номеров насмерть сбил дочь экс-министра Татарстана
Полиция проводит проверку по факту трагедии и устанавливает обстоятельства ЧП.
Алсу Фардиева. Фото © Соцсети
6 июля в Москве автомобиль марки BMW насмерть сбил 30-летнюю женщину, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Потерпевшей оказалась Алсу — дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, сообщает источник ТАСС. Она скончалась на месте. Водитель иномарки ехал без номерных знаков. Полиция проводит проверку по факту происшествия и устанавливает детали ЧП.
А в Уфе 84-летний дедушка пострадал из-за самоката: вечером 12 июня пенсионера сбили неизвестные. Молодые люди подняли его, усадили на ближайшую скамейку и сбежали. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего сложную травму бедра. Теперь дедушка будет прикован к кровати минимум три месяца. Полицейские уже установили личности электросамокатчиков.
Комментариев: 0