Девушку с ребёнком на электросамокате сбили на зебре в Петербурге
Пострадавшая не получила серьёзных травм и даже смогла самостоятельно подняться, а вот её транспорт застрял под автомобилем.
Девушку с ребёнком на электросамокате сбили на зебре в Петербурге. Видео © LIFE
На улице Уточкина в Санкт-Петербурге автомобиль сбил девушку с ребёнком, ехавших на электросамокате через пешеходный переход.
Как видно на кадрах, горожанка на небольшой скорости заезжает на нерегулируемый пешеходный переход, при этом она не смотрит по сторонам на дороге. В этот момент её сбивает автомобиль. Девушка смогла самостоятельно подняться, а вот ребёнка за машиной не видно. На место инцидента приезжала скорая помощь. Как стало известно Лайфу, ребёнок и девушка были госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести.
Фото © Соцсети
Ранее Лайф рассказывал, что под Тверью "форд-фокус" насмерть сбил 10-летнего мальчика на электросамокате. Ребёнок двигался по краю проезжей части и попал под машину. От полученных травм мальчик скончался на месте.
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