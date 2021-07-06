Девушку с ребёнком на электросамокате сбили на зебре в Петербурге

Как видно на кадрах, горожанка на небольшой скорости заезжает на нерегулируемый пешеходный переход, при этом она не смотрит по сторонам на дороге. В этот момент её сбивает автомобиль. Девушка смогла самостоятельно подняться, а вот ребёнка за машиной не видно. На место инцидента приезжала скорая помощь. Как стало известно Лайфу, ребёнок и девушка были госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести.