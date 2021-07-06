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Девушку с ребёнком на электросамокате сбили на зебре в Петербурге

Пострадавшая не получила серьёзных травм и даже смогла самостоятельно подняться, а вот её транспорт застрял под автомобилем.

6 июля, 15:57

Девушку с ребёнком на электросамокате сбили на зебре в Петербурге. Видео © LIFE

На улице Уточкина в Санкт-Петербурге автомобиль сбил девушку с ребёнком, ехавших на электросамокате через пешеходный переход.

Как видно на кадрах, горожанка на небольшой скорости заезжает на нерегулируемый пешеходный переход, при этом она не смотрит по сторонам на дороге. В этот момент её сбивает автомобиль. Девушка смогла самостоятельно подняться, а вот ребёнка за машиной не видно. На место инцидента приезжала скорая помощь. Как стало известно Лайфу, ребёнок и девушка были госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Ранее Лайф рассказывал, что под Тверью "форд-фокус" насмерть сбил 10-летнего мальчика на электросамокате. Ребёнок двигался по краю проезжей части и попал под машину. От полученных травм мальчик скончался на месте.

В ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов

В ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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