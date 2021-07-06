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В Британии заявили, что их корабли продолжат проходить "через украинские воды"

Министр обороны Соединённого Королевства выразил полную поддержку действиям экипажа после инцидента в Чёрном море.

6 июля, 16:30
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © Royalnavy.mod.uk

Британские корабли продолжат совершать проходы через территориальные воды Украины даже после инцидента с эсминцем Defender. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.

"Мы продолжим действовать таким же образом", — сказал он на заседании Комитета по иностранным делам палаты общин парламента.

По словам Рааба, эсминец следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту из Одессы в Батуми и имел полное право на осуществление мирного прохода через "территориальные воды Украины" в соответствии с международным правом. Министр подчеркнул, что полностью поддерживает действия экипажа.

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Ранее президент России Владимир Путин, комментируя нарушение британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму, назвал это провокацией, которая проводилась совместно с США. По словам главы государства, корабль преследовал военные и политические цели. Российский посол выразил уверенность, что Соединённые Штаты обратили внимание на эти слова президента РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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