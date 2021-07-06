В Британии заявили, что их корабли продолжат проходить "через украинские воды"

Британские корабли продолжат совершать проходы через территориальные воды Украины даже после инцидента с эсминцем Defender. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.

"Мы продолжим действовать таким же образом", — сказал он на заседании Комитета по иностранным делам палаты общин парламента.

По словам Рааба, эсминец следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту из Одессы в Батуми и имел полное право на осуществление мирного прохода через "территориальные воды Украины" в соответствии с международным правом. Министр подчеркнул, что полностью поддерживает действия экипажа.