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Россиянка не смогла снять серёжки и вызвала спасателей

В мэрии города сильно удивились такому событию и заметили, что подобное произошло впервые.

6 июля, 16:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Жительница Калининграда не смогла самостоятельно снять серёжки и вызвала на помощь спасателей. Об этом сообщила администрация города на странице в "Фейсбуке".

"Оказали помощь женщине в снятии серёжек, в которых сломались замки", — сказано в приложенной к сообщению справке.

В мэрии заметили, что в сводках новостей случалось разное — снимали котят с деревьев, спасали голодных лисят, вылавливали дохлого сома из Преголи, и даже выгоняли летучую мышь из квартиры, и тащили пьяного из канавы, однако вызов для "вызволения" из серёжек — такое произошло впервые.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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