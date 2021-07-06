Актёр Виктор Сухоруков подтвердил информацию о том, что уволился из Театра Моссовета, и заявил, что его трудовая уже лежит дома. О причинах своего ухода Сухоруков не стал рассказывать подробно, лишь отметил, что с его стороны это был бунт.

"В театре есть худрук и директор, их и спрашивайте. Но я ушёл по доброй воле. То, с чем я столкнулся, меня оскорбляет. Я ушёл по собственному желанию. Не нужен я на сегодняшний день в таком театре, мне так показалось. К сожалению, год и юбилейный, но с моей стороны это бунт", — сказал артист.