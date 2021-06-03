"Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите!": Скандал вокруг перевода Netflix картин "Брат" и "Брат-2"

На платформе Netflix вышли культовые картины Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2". И с новой силой разгорелся русско-украинский конфликт на диванах двух стран. Украинские националисты страшно недовольны переводом! Им оппонируют русские патриоты.

В версии Netflix изначально реплики героя Виктора Сухорукова в аэропорту звучали так: — Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?) — Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки). — Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?)

Словосочетание Ukrainian Nazi collaborator заменило оригинальное "бандеровец". Конечно, русскоязычные пользователи тут же атаковали платформу, и слово "бандеровец" было возвращено на место, чем страшно недовольны националистически настроенные украинцы. Недовольны они ещё примерно десятком оригинальных цитат, но Netflix глух к их протестам. Зрада! Страшно сочувствую.

Бурю эмоций вызвали и такие решения переводчиков: — А то я евреев как-то не очень — I'm not a big fan of the Jews (Я не большой фанат евреев). — Не брат ты мне, гнида черножопая — You're not my brother, you black ass worm (Не брат ты мне, глист черножопый). И другие неполиткорректные выражения, каждое из которых буквально наносит тяжёлый и непоправимый удар по новой этике. Адепты движения Black Lives Matter, феминистки, американцы, геи — у всех есть серьёзный повод возмутиться вслед за украинцами и российскими либералами. Чем они и заняты, бьются до последнего патрона в "Фейсбуке" и других социальных сетях. Вносят свой вклад в мировую политкорректность.

Если серьёзно — хотелось бы обсудить вопрос на несколько ином, более интеллектуально осмысленном уровне. И обратиться не только к украинским пользователям, но и к коллективному русскому либералу, который вот уже с десяток лет сыпет проклятия в адрес моего любимого (кроме шуток) режиссёра из-за неполиткорректных выражений в фильмах.

Попробую объяснить на пальцах. Уважаемые недовольные! В любом художественном произведении есть лирический герой. Он далеко не всегда (и даже редко) является носителем авторских идей. Всё, что говорит лирический герой, — не равно авторская позиция! Мой любимый пример в этом смысле — приписывание Чехову цитаты: "В человеке всё должно быть прекрасно…" <...> которая не является авторской речью. Произносит её доктор Астров, герой пьесы "Дядя Ваня", если кто не помнит — персонаж достаточно напыщенный и в некоторой степени даже комичный. Доктор, который не желает лечить людей, а всё больше философствует. И монолог этот для автора — сатирический приём. Но нет! Из года в год продолжают долдонить: "Как говорил Чехов" <...> И со звериной серьёзностью повторяют слова о прекрасном человеке.

Ровно это же любой мало-мальски образованный человек понимает про картины Балабанова. Данила Багров — лирический герой, собирательный образ. В некоторой степени — компиляция качеств, о которых потерянный обыватель мечтал в 90-е. "Сила в правде", борьба с хаосом и разрухой, с несколько картонными, из комикса, бандитами (недаром Балабанов потом снимет "Жмурки", где доведёт это представление до абсолютного гротеска).

Ровно это же можно сказать о, собственно, брате Данилы Багрова — герое Виктора Сухорукова. Он комичный и трусливый бандит, который в финале картины возвращается на малую родину, чтобы стать там участковым.

Воспринимать его слова и слова главного героя как абсолютную истину, нравственный ориентир и режиссёрскую позицию может только человек без элементарного школьного образования, на мой взгляд. Человек с отсутствующими когнитивными способностями. Иными словами — идиот! Это всё равно что биться в падучей над фразами немцев в картине "Семнадцать мгновений весны" и обвинять режиссёра Татьяну Лиознову и всех поклонников картины в фашизме.

Или уважаемых соседей и наших свободолюбивых граждан возмущает само наличие слова в русском языке? Звучание? Очевидно, что речь героев стилизована. Ни в одном приличном фильме персонажи не говорят книжными фразами, профессиональные сценаристы используют для реплик разговорную речь по очевидным причинам.

И в том, что слово есть в русском языке и активно употреблялось в то время (да и сейчас употребляется), режиссёр Балабанов никак не виноват. Получается, простите, как в том анекдоте. Перефразирую: седалище есть, а слова нет.

Или у нас в природе не существует бандеровцев? А кто же тогда буквально несколько недель назад маршировал по центру Киева в вышиванках и с наслаждением демонстрировал жест "зиг хайль"? Пушкин? Балабанов? Да нет же, эти самые, несуществующие.

Гениальность этого кино в том и заключается: оно, будучи художественным вымыслом, получилось не только психологически, но и исторически достоверным. Опередив все события, раскрыло нынешний дискурс во всей красе.

И даже на вопрос, можно ли бандеровцев называть бандеровцами, ответило. Или, например, негров неграми (то есть называть вещи своими именами): "Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии — немцы, в этом... Израиле — евреи, а в Африке — негры".