Внезапный поворот: Что пишут соцсети об интервью Романа Протасевича

Главная новость русскоязычного Интернета — белорусский канал ОНТ опубликовал видеоинтервью с арестованным оппозиционным блогером Романом Протасевичем. В интервью Протасевич раскаивается и обвиняет в своём аресте… своих. Уверяет, что его подставили оппозиционеры с целью разжигания дальнейших протестов. Протасевич признался во всех смертных грехах враз — в фактической подготовке переворота, например. Также он заявил, что канал NEXTA был связующим звеном между Тихановской и вооружёнными "спящими" оппозиционными ячейками.

Разумеется, видео вызвало бурю эмоций. Тут же мгновенно проснулся российский либерал и привычно забормотал о пытках "низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз".

Не менее интересно выразилась и радиоведущая Ксения Ларина.

Этих двух цитат вполне достаточно — они исчерпывающе отображают единую и слаженную позицию, выработанную либеральным обкомом. Либеральный обком вообще имеет свойство на любое воздействие окружающей среды реагировать с завидным партийным единодушием, ЦК КПСС позавидовал бы.

Ну что тут сказать. В отличие от Виктора Шендеровича и Ксении Лариной, я не стояла с канделябрами на восемь свечей в белорусских застенках (ничем иным не могу объяснить их уверенность), что там происходило — не видела, судить могу только по видео и контексту.

Оговорюсь сразу: мне лично глубоко несимпатичен Александр Григорьевич Лукашенко, никаких тёплых чувств его политика у меня не вызывает. При этом я глубоко убеждена, что насильственное свержение власти ни к чему хорошему привести не может, больше того — в абсолютном большинстве случаев ведёт к экономической и геополитической катастрофе. И белорусам, за которых я искренне переживаю и которым сочувствую, я такого не желаю. Не желаю Майдана, горящего Дома профсоюзов, гражданской войны и экономического коллапса.

Возвращаясь к Протасевичу. Моё поколение воспитано в некоторой степени и на революционной литературе. До сих пор помню высокое романтическое чувство, которое вызывали в школе декабристы. Но революционеры прежних поколений несколько отличались от нынешних. Очень легко, сидя на тёплом диване в мягких подушках, выводить на улицы под дубинки ОМОНа детей и женщин. Несколько сложнее выходить самому.

Я не готова оценивать личные качества Протасевича, не буду, в отличие от абсолютного большинства публицистов, поминать ему службу в отряде "Азов". Замечу только вот что. Если ты шёл сражаться за правду, если ты готов был на всё ради справедливости, как её видел, какие же силы заставили тебя от своих убеждений за несколько дней отказаться? Протасевич в кадре не выглядит избитым, не выглядит покалеченным. В отличие от людей, выходивших на протесты, начитавшихся канала NEXTA.

Часто вспоминаю реплику главного героя из "Судьбы человека", когда ему, измученному и голодному, фашисты перед грядущим расстрелом предлагают выпить и закусить, на что герой гордо и лаконично отвечает: "После первой не закусываю". Шолохов в этой фразе показал многим поколениям, что такое гражданское мужество. И этой мерой я меряю, как, думаю, и многие мои ровесники.