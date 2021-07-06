Россиянину вынесли приговор за попытку отвёрткой зарезать экс-супругу

Жителю Татарстана, который пытался отвёрткой зарезать экс-супругу, вынесли приговор. Видео © LIFE

В Заинском городском суде вынесли приговор 48-летнему Сулейману Киргизову, который жестоко напал в магазине на бывшую жену и нанёс отвёрткой многочисленные удары в спину. Женщина получила 13 колото-резаных ран, но осталась жива.

Киргизов был оправдан по пяти преступлениям из семи и признан виновным в особо тяжком преступлении. Мужчину приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. По всем статьям Киргизову грозило до 15 лет лишения свободы.

На закрытое заседание суда явилась потерпевшая. Она была ошеломлена окончательным приговором. По словам прокурора, это ещё не конец и обвинение поборется за справедливость.