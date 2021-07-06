Россиянину вынесли приговор за попытку отвёрткой зарезать экс-супругу
Мужчину приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. По всем статьям ему грозило до 15 лет.
Жителю Татарстана, который пытался отвёрткой зарезать экс-супругу, вынесли приговор. Видео © LIFE
В Заинском городском суде вынесли приговор 48-летнему Сулейману Киргизову, который жестоко напал в магазине на бывшую жену и нанёс отвёрткой многочисленные удары в спину. Женщина получила 13 колото-резаных ран, но осталась жива.
Киргизов был оправдан по пяти преступлениям из семи и признан виновным в особо тяжком преступлении. Мужчину приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. По всем статьям Киргизову грозило до 15 лет лишения свободы.
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На закрытое заседание суда явилась потерпевшая. Она была ошеломлена окончательным приговором. По словам прокурора, это ещё не конец и обвинение поборется за справедливость.
Напомним, житель города Заинска набросился на бывшую жену в магазине и стал наносить ей удары отвёрткой. Лайф публиковал видео с моментом жестокой расправы. Женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу, сам же нападавший скрылся. Спустя сутки полиции удалось найти злоумышленника в лесу.
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