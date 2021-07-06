"Все коллеги в шоке": Генетик Балановский погиб, спасая тонущих детей
Несовершеннолетние в итоге смогли выбраться из западни, а вот сил у их спасителя уже не хватило.
Фото © Facebook / Svetlana A. Borinskaya
Российский генетик Олег Балановский, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики (ИОГЕН) имени Вавилова РАН, 5 июля трагически погиб при спасении тонувших детей в реке в Костромской области. Об этом в "Фейсбуке" сообщила его коллега Светлана Боринская.
"Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке", — написала она.
Боринская назвала 44-летнего Балановского талантливым и ярким учёным, а его потерю — огромной. Она также принесла соболезнования семье, друзьям и близким погибшего. Информацию о случившемся также подтвердили в институте.
Олег Балановский широко известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой. В его активе более 80 научных статей, некоторые из которых опубликованы в престижных международных изданиях Science и Nature.
Ранее Лайф рассказывал о трагедии, произошедшей на пляже "Тортуга" в районе посёлка Витязево. По предварительным данным, ребёнок пошёл купаться в море и его затянуло тягуном. Отец мальчика с другом бросились на помощь, но не справились с течением. Очевидец рассказал, как пытался спасти тонущих. По словам мужчины, сразу несколько человек бросились за ребёнком, которого затянуло под воду, однако выплыть на берег смог только один. На следующий день на месте трагедии обнаружили ещё одно тело.
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