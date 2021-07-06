Российский генетик Олег Балановский, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики (ИОГЕН) имени Вавилова РАН, 5 июля трагически погиб при спасении тонувших детей в реке в Костромской области. Об этом в "Фейсбуке" сообщила его коллега Светлана Боринская.

"Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке", — написала она.

Боринская назвала 44-летнего Балановского талантливым и ярким учёным, а его потерю — огромной. Она также принесла соболезнования семье, друзьям и близким погибшего. Информацию о случившемся также подтвердили в институте.

Олег Балановский широко известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой. В его активе более 80 научных статей, некоторые из которых опубликованы в престижных международных изданиях Science и Nature.