Российскую туристку с тремя детьми унесло в море во время шторма в Абхазии

Туристку из Санкт-Петербурга Тамару М. с тремя маленькими детьми унесло в море во время шторма в Гагре, её поиски продолжаются. Об этом сообщили в МЧС Абхазии.

Семья отравилась купаться на реку Бзыбь, несмотря на предупреждения персонала о двухметровых волнах, поднявшихся из-за шторма. В итоге сильным течением их унесло в море. Спасти удалось двух детей пяти и семи лет, а вот трёхлетний малыш скончался в больнице. Саму женщину до сих пор не нашли. Семилетнюю девочку готовят к транспортировке в детскую больницу № 9 города Сочи.

В МЧС призывают граждан и гостей республики быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм.