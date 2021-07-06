МИД Эстонии назвал провокацией задержание своего консула в Петербурге

Задержание консула Эстонии Марта Лятте за получение "материалов закрытого характера" в Санкт-Петербурге является провокацией и наносит ущерб Евросоюзу, заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД республики Аари Леммик.

"Мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам – членам Европейского союза и ЕС в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями", — подчеркнул дипломат.