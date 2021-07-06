МИД Эстонии назвал провокацией задержание своего консула в Петербурге
Таллин осудил Москву и заявил о желании иметь конструктивные отношения со своими соседями.
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Задержание консула Эстонии Марта Лятте за получение "материалов закрытого характера" в Санкт-Петербурге является провокацией и наносит ущерб Евросоюзу, заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД республики Аари Леммик.
"Мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам – членам Европейского союза и ЕС в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями", — подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее на официальном сайте ФСБ РФ появилось сообщение о том, что сотрудники ведомства задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера".
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