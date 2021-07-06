Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара

Министерство финансов РФ завершило конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой нормативной структуре, в которой больше нет доллара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Из структуры средств ФНБ исключён доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%", — уточнили в министерстве.

Конверсионные операции были осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, которые размещены на счетах в Банке России на 1 июля, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 миллиарда рублей, зачисленными в фонд 2 июля.