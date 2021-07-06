Умер вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

На 75-м году жизни умер вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон. О смерти коллеги музыканты сообщили на странице коллектива в "Фейсбуке".

"С глубоким сожалением мы делимся тяжёлой и печальной новостью о внезапной и совершенно неожиданной смерти Джона Лоутона 29 июня 2021 года. Джона будет очень не хватать", — говорится в сообщении.

Прощальную церемонию с рок-звездой решено провести в закрытом формате. Как рассказали музыканты, этого хотел сам Лоутон.