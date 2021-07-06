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Умер вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

Прощальную церемонию по желанию музыканта проведут в закрытом формате.

6 июля, 17:45
<p>Фото © ТАСС / ZUMA / Aftonbladet</p>

Фото © ТАСС / ZUMA / Aftonbladet

На 75-м году жизни умер вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон. О смерти коллеги музыканты сообщили на странице коллектива в "Фейсбуке".

"С глубоким сожалением мы делимся тяжёлой и печальной новостью о внезапной и совершенно неожиданной смерти Джона Лоутона 29 июня 2021 года. Джона будет очень не хватать", — говорится в сообщении.

Прощальную церемонию с рок-звездой решено провести в закрытом формате. Как рассказали музыканты, этого хотел сам Лоутон.

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Ранее стало известно, что британский рок-музыкант Zion скончался от кровоизлияния в мозг через две недели после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Певец жаловался на мучительные головные боли 13 мая — спустя восемь дней после прививки.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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