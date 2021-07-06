Основаная версия авиакатастрофы в камчатском посёлке Палана — ошибка пилотирования в условиях плохой видимости. Об этом Лайфу рассказал источник. По его словам, пилот пассажирского Ан-26 в условиях тумана и бокового ветра занизил высоту и допустил столкновение с сопкой. Эта версия подтверждается разбросом обломков воздушного судна, который наблюдают спасатели.

Также Лайфу стало известно, что весь полёт экипаж не высказывал никаких опасений по поводу состояния оборудования, при этом пока полностью не исключается вероятность того, что на борту случилась поломка.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.