Стюардесса спасла жизнь грудному ребёнку на рейсе Уфа – Сочи

На рейсе № 145 авиакомпании Nordwind, следовавшем по маршруту Уфа — Сочи, после вскармливания грудному ребёнку стало плохо. У младенца начались судороги, посинели губы, остановилось дыхание, и он потерял сознание.

"Врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья Ананских провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу, в итоге ребёнок пришёл в сознание. К моменту приезда скорой помощи ребёнок уже спал на руках матери", — сообщили РИА "Новости" в компании.

В компании добавили, что все действия бортпроводника были выполнены верно и младенец вместе с родителями продолжил свой полёт. До конца рейса малыш находился под контролем.