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Стюардесса спасла жизнь грудному ребёнку на рейсе Уфа – Сочи

Врача на борту не было, и женщина сама провела ему сердечно-лёгочную реанимацию, после которой малыш пришёл в сознание.

6 июля, 18:24
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На рейсе № 145 авиакомпании Nordwind, следовавшем по маршруту Уфа — Сочи, после вскармливания грудному ребёнку стало плохо. У младенца начались судороги, посинели губы, остановилось дыхание, и он потерял сознание.

"Врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья Ананских провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу, в итоге ребёнок пришёл в сознание. К моменту приезда скорой помощи ребёнок уже спал на руках матери", — сообщили РИА "Новости" в компании.

В компании добавили, что все действия бортпроводника были выполнены верно и младенец вместе с родителями продолжил свой полёт. До конца рейса малыш находился под контролем.

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А ранее Лайф рассказывал, как зарубежные пользователи влюбились в русскую стюардессу, увидев её без формы. Она показала, какими достоинствами наградила её природа, приняв пикантные позы. И пользователи не смогли пройти мимо таких кадров, высоко оценив привлекательность девушки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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