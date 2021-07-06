Стюардесса спасла жизнь грудному ребёнку на рейсе Уфа – Сочи
Врача на борту не было, и женщина сама провела ему сердечно-лёгочную реанимацию, после которой малыш пришёл в сознание.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На рейсе № 145 авиакомпании Nordwind, следовавшем по маршруту Уфа — Сочи, после вскармливания грудному ребёнку стало плохо. У младенца начались судороги, посинели губы, остановилось дыхание, и он потерял сознание.
"Врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья Ананских провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу, в итоге ребёнок пришёл в сознание. К моменту приезда скорой помощи ребёнок уже спал на руках матери", — сообщили РИА "Новости" в компании.
В компании добавили, что все действия бортпроводника были выполнены верно и младенец вместе с родителями продолжил свой полёт. До конца рейса малыш находился под контролем.
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