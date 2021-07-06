В Москве привили от коронавируса первых 11 детей

Первые 11 детей привиты от коронавируса первым компонентом вакцины в больнице им. З.А. Башляевой в Москве. Об этом сообщил главный врач медучреждения, главный педиатр столичного депздрава, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

"Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идёт другая группа детей. Таким образом, на базе больницы 50 человек будут привиты", — уточнил он в эфире телеканала "Россия 24".