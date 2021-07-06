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В Москве привили от коронавируса первых 11 детей

В общей сложности на базе больницы имени Башляевой намерены вакцинировать 50 несовершеннолетних.

6 июля, 18:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Первые 11 детей привиты от коронавируса первым компонентом вакцины в больнице им. З.А. Башляевой в Москве. Об этом сообщил главный врач медучреждения, главный педиатр столичного депздрава, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

"Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идёт другая группа детей. Таким образом, на базе больницы 50 человек будут привиты", — уточнил он в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее директор центра Гамалеи рассказал, что специалисты уже подали необходимые документы в Минздрав РФ для получения разрешения на проведение исследований действия вакцины от ковида на детей и подростков. Как заявляла заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков стартуют в столице в начале июля.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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