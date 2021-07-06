Глава ВОЗ назвал нынешнюю фазу пандемии коронавируса "очень опасной"
Единственным выходом он считает справедливое распределение защитных средств, вакцин и лекарств.
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Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом успехи в борьбе с инфекцией. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
"Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остаётся в очень опасной фазе. Единственным выходом является оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин", — отметил Гебреисус на заседании совета международного партнёрства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.
Он напомнил, что сейчас связанные с пандемией ограничения смягчают те государства, у которых есть инструменты борьбы с ковидом — вакцины. В то же время страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам препаратов, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности, заключил он.
Ранее были названы страны – лидеры по вакцинации населения от коронавируса. Первые три строчки заняли ОАЭ, Сейшельские острова и Бахрейн.
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