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Глава ВОЗ назвал нынешнюю фазу пандемии коронавируса "очень опасной"

Единственным выходом он считает справедливое распределение защитных средств, вакцин и лекарств.

6 июля, 18:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом успехи в борьбе с инфекцией. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остаётся в очень опасной фазе. Единственным выходом является оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин", — отметил Гебреисус на заседании совета международного партнёрства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на очень высоком уровне

ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на очень высоком уровне

Он напомнил, что сейчас связанные с пандемией ограничения смягчают те государства, у которых есть инструменты борьбы с ковидом — вакцины. В то же время страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам препаратов, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности, заключил он.

Ранее были названы страны – лидеры по вакцинации населения от коронавируса. Первые три строчки заняли ОАЭ, Сейшельские острова и Бахрейн.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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