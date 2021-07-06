В ООН обеспокоены приговором экс-кандидату в президенты Белоруссии Бабарико
Там вновь призвали к открытому диалогу всех политических сил в республике.
Фото © ТАСС / БелТА / Насибулин Рамиль
ООН обеспокоена вынесением в Белоруссии приговора бывшему председателю правления "Белгазпромбанка" и экс-кандидату в президенты республики Виктору Бабарико. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Мы видели эти сообщения, они вызывают беспокойство. Мы вновь призываем к открытому диалогу всех политических сил в Белоруссии", — отметил он во время брифинга для журналистов.
Напомним, Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Виктора Бабарико признали виновным в отмывании средств, полученных преступным путём, и получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.
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