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В ООН обеспокоены приговором экс-кандидату в президенты Белоруссии Бабарико

Там вновь призвали к открытому диалогу всех политических сил в республике.

6 июля, 18:53
<p>Фото © ТАСС / БелТА / Насибулин Рамиль</p>

Фото © ТАСС / БелТА / Насибулин Рамиль

ООН обеспокоена вынесением в Белоруссии приговора бывшему председателю правления "Белгазпромбанка" и экс-кандидату в президенты республики Виктору Бабарико. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели эти сообщения, они вызывают беспокойство. Мы вновь призываем к открытому диалогу всех политических сил в Белоруссии", — отметил он во время брифинга для журналистов.

ЕС потребовал немедленно освободить экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

ЕС потребовал немедленно освободить экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

Напомним, Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Виктора Бабарико признали виновным в отмывании средств, полученных преступным путём, и получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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