Мэр Ялты предупредила об угрозе оползней после наводнения

Глава городской администрации Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после недавнего наводнения. На территории города, по её словам, зарегистрировано 600 опасных участков. Об этом чиновница рассказала на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

"Изменение климата ставит нам новые вызовы, приводит к экстремальным погодным условиям. На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тысячи оползней, из них 600 оползней — на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни", — отметила Павленко.

Кроме того, она призвала местных жителей информировать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы "держать руку на пульсе". Для этого будут созданы специальные группы в социальных сетях.

Напомним, первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Тогда предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.