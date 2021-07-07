Бельгийский иммунолог назвал неизбежной четвёртую волну коронавируса в Европе
Она может наступить уже ближайшей осенью, но будет не такой серьёзной, как предыдущие, считает специалист.
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В Европе четвёртая волна коронавируса неизбежна, она может наступить уже этой осенью, но не будет такой сильной, как предыдущие. Такое мнение выразил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала, передаёт РИА "Новости".
По словам специалиста, число случаев заражения ковидом серьёзно растёт из-за штамма "дельта", причём против вариантов "дельта" и "дельта плюс" вакцины оказываются значительно менее эффективны.
"Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне трёх тысяч... Боюсь, что четвёртая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас", — отметил специалист.
Как уточнил Гала, нужно больше данных о штамме "дельта" и его передаче. Также не стоит забывать и про аспект лечения коронавируса. В этой связи иммунолог подчеркнул, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе данное средство может оказаться очень эффективным.
"В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно", — заметил Гала.
Кроме того, эксперт не исключил, что человечество приближается к ситуации, сравнимой с гриппом, когда ежегодно проводится ревакцинация. Можно ожидать четвёртую волну ковида, "но гораздо менее сильную, чем предыдущие", резюмировал специалист.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал нынешнюю фазу пандемии коронавируса "очень опасной". Единственным выходом он считает справедливое распределение защитных средств, вакцин и лекарств.
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