Бельгийский иммунолог назвал неизбежной четвёртую волну коронавируса в Европе

В Европе четвёртая волна коронавируса неизбежна, она может наступить уже этой осенью, но не будет такой сильной, как предыдущие. Такое мнение выразил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала, передаёт РИА "Новости".

По словам специалиста, число случаев заражения ковидом серьёзно растёт из-за штамма "дельта", причём против вариантов "дельта" и "дельта плюс" вакцины оказываются значительно менее эффективны.

"Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне трёх тысяч... Боюсь, что четвёртая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас", — отметил специалист.

Как уточнил Гала, нужно больше данных о штамме "дельта" и его передаче. Также не стоит забывать и про аспект лечения коронавируса. В этой связи иммунолог подчеркнул, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе данное средство может оказаться очень эффективным.

"В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно", — заметил Гала.

Кроме того, эксперт не исключил, что человечество приближается к ситуации, сравнимой с гриппом, когда ежегодно проводится ревакцинация. Можно ожидать четвёртую волну ковида, "но гораздо менее сильную, чем предыдущие", резюмировал специалист.