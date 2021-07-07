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"Зараза курсировала по всему учреждению": Интернат для детей-инвалидов в Волгограде закрыли на карантин из-за коронавируса

По словам некоторых сотрудников, вспышка заболевания началась около двух недель назад. При этом заразившиеся находились со здоровыми в одной группе.

7 июля, 02:36

Фото © Pixabay

В Волгограде закрыли на двухнедельный карантин интернат для детей-инвалидов "Доверие". 13 его воспитанников попали в больницу.

По словам некоторых сотрудников, вспышка заболевания началась в учреждении около двух недель назад. Причём заражались как дети, так и работники.

"Это началось в 20-х числах июня. При этом воспитанников сразу к врачам не отправляли — сначала их помещали в изолятор при интернате. И при этом санитарки сутки работали в этом изоляторе, а потом шли работать со здоровыми детьми. Зараза курсировала по всему учреждению", — цитирует портал V1 одну из сотрудниц интерната.

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По словам женщины, даже в изолятор детей помещали не сразу. Поднявшуюся температуру сбивали и оставляли заболевших ребят в общей группе. В результате некоторых детей увезли в больницу уже с пневмонией.

Администрация Волгоградской области подтвердила факт вспышки ковида в интернате.

"Волгоградский областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Доверие" с 29 июня на 14 дней переведён на карантин — решение принято Роспотребнадзором с целью минимизации распространения новой коронавирусной инфекции", — сообщили в администрации.

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Там уточнили, что у девяти из 13 несовершеннолетних пациентов тест на коронавирус показал положительный результат. Состояние ребят оценивается как удовлетворительное. Один ребёнок уже выписан и вернулся в учреждение.

Ранее в Москве привили от коронавируса первых 11 детей. В общей сложности на базе больницы имени Башляевой намерены вакцинировать 50 несовершеннолетних. Главный педиатр Москвы Исмаил Османов объяснил, почему несовершеннолетних нужно вакцинировать от ковида.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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