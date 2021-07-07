Главный педиатр Москвы объяснил, почему детей нужно прививать от коронавируса

Детей до 18 лет, в особенности подростков, необходимо вакцинировать от коронавируса, ведь они тоже могут тяжело переносить болезнь, как и взрослые, и быть источником заболевания для своих родных, потому что являются социально активными. Такое мнение высказал главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

"Да, конечно, нужно. И это не просто моё мнение, это наш опыт, наша практика с начала пандемии. 5 марта 2020 года первый ребёнок к нам поступил с коронавирусной инфекцией, с тех пор дети к нам продолжают поступать", — пояснил Османов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам медика, особенно тяжело у подростков протекает заболевание "индийским" штаммом коронавируса.

Напомним, ранее Османов сообщил, что в Москве привили от коронавируса первых 11 детей. В общей сложности на базе больницы имени Башляевой намерены вакцинировать 50 несовершеннолетних.