Главный педиатр Москвы объяснил, почему детей нужно прививать от коронавируса
Особенно тяжело у несовершеннолетних протекает заболевание "индийским" штаммом CoViD-19, отметил Исмаил Османов.
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Детей до 18 лет, в особенности подростков, необходимо вакцинировать от коронавируса, ведь они тоже могут тяжело переносить болезнь, как и взрослые, и быть источником заболевания для своих родных, потому что являются социально активными. Такое мнение высказал главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
"Да, конечно, нужно. И это не просто моё мнение, это наш опыт, наша практика с начала пандемии. 5 марта 2020 года первый ребёнок к нам поступил с коронавирусной инфекцией, с тех пор дети к нам продолжают поступать", — пояснил Османов в эфире телеканала "Россия 24".
По словам медика, особенно тяжело у подростков протекает заболевание "индийским" штаммом коронавируса.
Напомним, ранее Османов сообщил, что в Москве привили от коронавируса первых 11 детей. В общей сложности на базе больницы имени Башляевой намерены вакцинировать 50 несовершеннолетних.
Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, что специалисты уже подали необходимые документы для получения разрешения на проведение исследований действия вакцины от ковида на детей и подростков. Как заявляла заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков стартуют в столице в начале июля.
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