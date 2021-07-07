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Компания Johnson & Johnson хочет поставлять в Россию свою вакцину от коронавируса

Там заявили, что готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы организовать поставки препарата на рынки РФ и СНГ.

6 июля, 21:36
<p>Фото © ТАСС / picture alliance / SvenSimon</p>

Фото © ТАСС / picture alliance / SvenSimon

Структурное подразделение американского холдинга Johnson & Johnson компания Janssen заинтересована в поставке своей однокомпонентной вакцины от коронавируса на рынки России и СНГ. Об этом сообщила представитель компании Мареа Файнберг.

"С самого начала пандемии коронавируса Johnson & Johnson непрестанно работала над тем, чтобы помочь справиться с ней. Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли", — приводит сообщение ТАСС.

Johnson & Johnson готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы организовать поставки препарата на рынки России и СНГ, отметила Файнберг. Также компания согласна пройти клинические испытания вакцины и авторизацию.

Названа идеальная для повторной прививки российская вакцина от ковида

Названа идеальная для повторной прививки российская вакцина от ковида

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что некоторые производители вакцин от коронавируса за рубежом подали документы на регистрацию своих препаратов в России. При этом, о каких конкретно компаниях и препаратах идёт речь, глава Минздрава не уточнил.

Вакцина от Johnson & Johnson стала четвёртой одобренной в ЕС, а ВОЗ рекомендовала её для экстренного применения. Стоит отметить, что в случае с данным препаратом, как и с другими зарубежными, также были зафиксированы серьёзные побочные эффекты. Так, в апреле в США два центра приостановили применение вакцины из-за головокружения у людей после прививки. Кроме того, в Штатах после вакцинации шесть женщин попали в больницу, а одна из них скончалась. Позже произошёл ещё один летальный исход. Временно запрещали вакцинацию данным препаратом Канада и Дания.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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