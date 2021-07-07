Компания Johnson & Johnson хочет поставлять в Россию свою вакцину от коронавируса
Там заявили, что готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы организовать поставки препарата на рынки РФ и СНГ.
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Структурное подразделение американского холдинга Johnson & Johnson компания Janssen заинтересована в поставке своей однокомпонентной вакцины от коронавируса на рынки России и СНГ. Об этом сообщила представитель компании Мареа Файнберг.
"С самого начала пандемии коронавируса Johnson & Johnson непрестанно работала над тем, чтобы помочь справиться с ней. Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли", — приводит сообщение ТАСС.
Johnson & Johnson готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы организовать поставки препарата на рынки России и СНГ, отметила Файнберг. Также компания согласна пройти клинические испытания вакцины и авторизацию.
Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что некоторые производители вакцин от коронавируса за рубежом подали документы на регистрацию своих препаратов в России. При этом, о каких конкретно компаниях и препаратах идёт речь, глава Минздрава не уточнил.
Вакцина от Johnson & Johnson стала четвёртой одобренной в ЕС, а ВОЗ рекомендовала её для экстренного применения. Стоит отметить, что в случае с данным препаратом, как и с другими зарубежными, также были зафиксированы серьёзные побочные эффекты. Так, в апреле в США два центра приостановили применение вакцины из-за головокружения у людей после прививки. Кроме того, в Штатах после вакцинации шесть женщин попали в больницу, а одна из них скончалась. Позже произошёл ещё один летальный исход. Временно запрещали вакцинацию данным препаратом Канада и Дания.
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