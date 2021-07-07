Компания Johnson & Johnson хочет поставлять в Россию свою вакцину от коронавируса

Структурное подразделение американского холдинга Johnson & Johnson компания Janssen заинтересована в поставке своей однокомпонентной вакцины от коронавируса на рынки России и СНГ. Об этом сообщила представитель компании Мареа Файнберг.

"С самого начала пандемии коронавируса Johnson & Johnson непрестанно работала над тем, чтобы помочь справиться с ней. Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли", — приводит сообщение ТАСС.

Johnson & Johnson готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы организовать поставки препарата на рынки России и СНГ, отметила Файнберг. Также компания согласна пройти клинические испытания вакцины и авторизацию.