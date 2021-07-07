"Выпали волосы, посыпались зубы": Обезображенная экс-жена Аршавина рассказала, что погибнет за две недели без операции
Плохое состояние Алисы Казьминой усугубил сильный стресс — её с детьми выселяют из дома и требуют неустойку в размере двух миллионов рублей.
Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb
Бывшая жена экс-футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что может умереть, если не сделает операцию. Вместе с тем сейчас ей приходится искать место, чтобы перевезти детей из дома в элитном коттеджном посёлке, откуда семью через суд выселяет мать Аршавина. Об этом пишет издание "Дни.ру".
"Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две остались. Я либо погибну, либо у меня будет операция", — пожаловалась Аршавина в эфире телеканала "Россия-1".
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По словам женщины, недавно её состояние здоровья резко ухудшилось. У Алисы выпали волосы, посыпались зубы и появились новые проблемы с суставами, поэтому она вынуждена вновь обратиться к медикам. Стресс усугубил и без того плохое самочувствие Казьминой — её не только выселяют из дома с тремя детьми, но и требуют неустойку в размере двух миллионов рублей. Вместо того чтобы заняться здоровьем, женщина ценой собственной жизни ищет место, куда перевезти детей.
Ранее руководитель клиники эстетической медицины New Mama’s clinic Маргарита Мозалёва рассказала Лайфу, что вторичная инфекция Аршавиной приведёт к летальному исходу. Напомним, Алисе пришлось бороться ещё и с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедал её лицо. Затем она попала в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому. А после у неё диагностировали коронавирус с осложнением.
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