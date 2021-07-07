Бывшая жена экс-футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что может умереть, если не сделает операцию. Вместе с тем сейчас ей приходится искать место, чтобы перевезти детей из дома в элитном коттеджном посёлке, откуда семью через суд выселяет мать Аршавина. Об этом пишет издание "Дни.ру".

"Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две остались. Я либо погибну, либо у меня будет операция", — пожаловалась Аршавина в эфире телеканала "Россия-1".