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"Выпали волосы, посыпались зубы": Обезображенная экс-жена Аршавина рассказала, что погибнет за две недели без операции

Плохое состояние Алисы Казьминой усугубил сильный стресс — её с детьми выселяют из дома и требуют неустойку в размере двух миллионов рублей.

6 июля, 21:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arshavina_alisia__mb</a></p>

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Бывшая жена экс-футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что может умереть, если не сделает операцию. Вместе с тем сейчас ей приходится искать место, чтобы перевезти детей из дома в элитном коттеджном посёлке, откуда семью через суд выселяет мать Аршавина. Об этом пишет издание "Дни.ру".

"Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две остались. Я либо погибну, либо у меня будет операция", — пожаловалась Аршавина в эфире телеканала "Россия-1".

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По словам женщины, недавно её состояние здоровья резко ухудшилось. У Алисы выпали волосы, посыпались зубы и появились новые проблемы с суставами, поэтому она вынуждена вновь обратиться к медикам. Стресс усугубил и без того плохое самочувствие Казьминой — её не только выселяют из дома с тремя детьми, но и требуют неустойку в размере двух миллионов рублей. Вместо того чтобы заняться здоровьем, женщина ценой собственной жизни ищет место, куда перевезти детей.

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Ранее руководитель клиники эстетической медицины New Mama’s clinic Маргарита Мозалёва рассказала Лайфу, что вторичная инфекция Аршавиной приведёт к летальному исходу. Напомним, Алисе пришлось бороться ещё и с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедал её лицо. Затем она попала в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому. А после у неё диагностировали коронавирус с осложнением.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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