Экс-жена Аршавина проиграла суд бывшей свекрови, и теперь её могут силой выставить за дверь

Тяжба длится не первый день, и Алиса, которая не хотела добровольно покидать жилище, даже подала апелляционную жалобу, но суд её отклонил. По словам адвоката матери футболиста Татьяны Аршавиной, теперь модель с тремя детьми находится в особняке незаконно и будет выселена принудительно, если откажется освободить дом, пишет Starhit .

Решение городского суда вступило в силу с момента его оглашения. У Алисы нет легальной возможности его не выполнить. Через две недели дело вернётся в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец (мать Андрея Аршавина. — Прим. ред.) вправе попросить исполнительный лист, который передаётся в службу судебных приставов. Там, конечно, дадут время на добровольное выселение, а, если его не случится, — перейдут к принудительному

Также адвокат отметил, что Алиса ещё может подать кассацию и попросить об отсрочке. Но в июле ей придётся судиться с экс-свекровью ещё по одному делу. Мать футболиста обвинила Казьмину в мошенничестве и краже денег и намерена взыскать с неё порядка двух миллионов рублей.

Однако, судя по постам Алисы в "Инстаграме", ей сейчас не до борьбы. "У меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали всё. Просто потому что так захотелось. Я без сил, кто просил яростно о моих мольбах перед другими людьми, так вот я уже стою на коленях, так случилось за два дня", — поделилась она.