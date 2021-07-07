Глава Ленобласти объявил о начале ревакцинации от ковида и повторно сделал прививку
Местные власти отметили, что темпы вакцинации от ковида в регионе возросли после введённых мер.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале ревакцинации в регионе и одним из первых повторно сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
"Александр Дрозденко сообщил о начале ревакцинации (вакцинации тех, кто привился более чем полгода назад) и рассказал, что сегодня сам прошёл эту процедуру <...> Глава региона отметил, что введённые ранее добровольные ковид-паспорта для бизнеса и другие меры, стимулирующие вакцинацию, оказались действенными и темпы вакцинации в регионе возросли", — сказано в сообщении пресс-службы.
Кроме того, в Правительстве Ленобласти подчеркнули, что ситуация с ковидом в регионе остаётся крайне напряжённой, болезнь "молодеет", отличается более стремительным течением, а также требует более интенсивного лечения.
Ранее власти Ленинградской области вслед за Москвой, Подмосковьем и рядом других регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Так, прививку должны сделать работники сферы услуг, в том числе небюджетных предприятий, а также сотрудники государственных и муниципальных учреждений.
Напомним, 1 июля в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Сделать это можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва", а также в 12 городских поликлиниках. Привиться можно будет либо "Спутником V", либо "Спутником лайт". При этом сам мэр столицы Сергей Собянин уже ревакцинировался.
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