НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Ленобласти объявил о начале ревакцинации от ковида и повторно сделал прививку

Местные власти отметили, что темпы вакцинации от ковида в регионе возросли после введённых мер.

6 июля, 21:18

Фото © ТАСС / EPA

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале ревакцинации в регионе и одним из первых повторно сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Александр Дрозденко сообщил о начале ревакцинации (вакцинации тех, кто привился более чем полгода назад) и рассказал, что сегодня сам прошёл эту процедуру <...> Глава региона отметил, что введённые ранее добровольные ковид-паспорта для бизнеса и другие меры, стимулирующие вакцинацию, оказались действенными и темпы вакцинации в регионе возросли", — сказано в сообщении пресс-службы.

В Ленобласти ввели добровольные паспорта ковидной безопасности для сферы услуг

В Ленобласти ввели добровольные паспорта ковидной безопасности для сферы услуг

Кроме того, в Правительстве Ленобласти подчеркнули, что ситуация с ковидом в регионе остаётся крайне напряжённой, болезнь "молодеет", отличается более стремительным течением, а также требует более интенсивного лечения.

Ранее власти Ленинградской области вслед за Москвой, Подмосковьем и рядом других регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Так, прививку должны сделать работники сферы услуг, в том числе небюджетных предприятий, а также сотрудники государственных и муниципальных учреждений.

В Москве привили от коронавируса первых 11 детей

В Москве привили от коронавируса первых 11 детей

Напомним, 1 июля в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Сделать это можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва", а также в 12 городских поликлиниках. Привиться можно будет либо "Спутником V", либо "Спутником лайт". При этом сам мэр столицы Сергей Собянин уже ревакцинировался.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1