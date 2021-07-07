Глава Ленобласти объявил о начале ревакцинации от ковида и повторно сделал прививку

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале ревакцинации в регионе и одним из первых повторно сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Александр Дрозденко сообщил о начале ревакцинации (вакцинации тех, кто привился более чем полгода назад) и рассказал, что сегодня сам прошёл эту процедуру <...> Глава региона отметил, что введённые ранее добровольные ковид-паспорта для бизнеса и другие меры, стимулирующие вакцинацию, оказались действенными и темпы вакцинации в регионе возросли", — сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Правительстве Ленобласти подчеркнули, что ситуация с ковидом в регионе остаётся крайне напряжённой, болезнь "молодеет", отличается более стремительным течением, а также требует более интенсивного лечения.

Ранее власти Ленинградской области вслед за Москвой, Подмосковьем и рядом других регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Так, прививку должны сделать работники сферы услуг, в том числе небюджетных предприятий, а также сотрудники государственных и муниципальных учреждений.