Эксперт перечислила главные финансовые ошибки россиян

К типичным финансовым ошибкам россиян относятся отсутствие накоплений, розничное инвестирование без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям. Об этом рассказала технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.

"Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность, подойдут вклады. Тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета. Для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдёт работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами", — объяснила эксперт в беседе с агентством "Прайм".