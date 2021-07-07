Эксперт перечислила главные финансовые ошибки россиян
А также назвала три критерия, на которые нужно обратить внимание при выборе банка.
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К типичным финансовым ошибкам россиян относятся отсутствие накоплений, розничное инвестирование без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям. Об этом рассказала технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.
По мнению финансиста, в первую очередь необходимо научиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку.
"Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность, подойдут вклады. Тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета. Для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдёт работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами", — объяснила эксперт в беседе с агентством "Прайм".
При выборе банка Леканова посоветовала обратить внимание на три основных критерия: надёжность, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов.
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