На Камчатке опознали первую жертву крушения самолёта Ан-26
Всего на борту упавшего судна находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа.
Сотрудники полиции опознали первого погибшего при крушении самолёта Ан-26 на Камчатке. По данным Лайфа, речь идёт о 17-летнем студенте Артёме Т.
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Также источник, близкий к следствию, сообщил Лайфу, что найдено уже восемь тел погибших. Напомним, ранее было известно о шести. Следственная группа планирует выехать на место происшествия в 15:00 по местному времени (06:00 мск). Однако не исключена задержка в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что погибших при крушении Ан-26 начали доставать из воды. По его словам, всё происходит в режиме реального времени и ситуация быстро меняется.
Самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур. Родственникам погибших выплатят по 3,5 миллиона рублей.
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