На Камчатке опознали первую жертву крушения самолёта Ан-26

Сотрудники полиции опознали первого погибшего при крушении самолёта Ан-26 на Камчатке. По данным Лайфа, речь идёт о 17-летнем студенте Артёме Т.

Также источник, близкий к следствию, сообщил Лайфу, что найдено уже восемь тел погибших. Напомним, ранее было известно о шести. Следственная группа планирует выехать на место происшествия в 15:00 по местному времени (06:00 мск). Однако не исключена задержка в связи с неблагоприятными погодными условиями.