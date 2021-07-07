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В Челябинске маленький ребёнок умер во время тихого часа в детсаду

Внешних телесных повреждений на теле малыша не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

7 июля, 01:16

Фото © Pixabay

В частном детском саду в Челябинске во время тихого часа умер маленький ребёнок. Об этом пишет портал 74.ru. Как уточняется, по факту трагедии следователи проводят проверку.

"Проводится проверка по факту смерти ребёнка. Вчера в дневное время он был обнаружен ещё живым, была общая вялость. Воспитатели вызвали скорую помощь, ребёнку проводили реанимационные мероприятия, но он скончался", — отметил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Владимир Шишков.

Согласно данным следствия, внешних телесных повреждений на теле малыша не выявлено. По некоторым данным, ребёнку было два года. Чтобы установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая в том числе выяснит, были ли у малыша не диагностированные при жизни заболевания, в том числе врождённые.

В Нижегородской области девочка умерла в детсаду после кровотечения

В Нижегородской области девочка умерла в детсаду после кровотечения

Как отмечает портал, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, всё произошло в частном детском саду "Чунга-Чанга".

"Малыш скончался во сне в понедельник во время сончаса в частном детсаду "Чунга-Чанга" на улице Лобырина, каких-либо признаков криминала или асфиксии не обнаружено, причину смерти установит предстоящая судебно-медицинская экспертиза. У молодых родителей это был единственный ребёнок", — рассказал собеседник.

При этом представитель данного детского сада информацию о смерти ребёнка в стенах дошкольного учреждения опровергает. Официальной информации по данному делу пока нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье искупавшегося в бочке 14-летнего подростка убило током.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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