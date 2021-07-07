В России 7 июля празднуют день Ивана Купалы

7 июля православные христиане отмечают Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, это один из великих праздников Русской православной церкви, который в народе также известен как праздник Ивана Купалы. Об этом дне рассказал председатель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

"Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников церкви. Рождение Иоанна Предтечи стало первым чудесным событием в новозаветной истории. Ещё до рождения Иисуса Христа Бог дарует ребёнка весьма пожилым людям Захарию и Елисавете, которые уже не ожидали этой радости, но Бог делает им такой подарок. Это удивительное событие описывается в Евангелии и становится началом всей новозаветной истории", — объяснил Волков в беседе с РИА "Новости".

Он напомнил, что до принятия христианства ко дню летнего солнцестояния у славян был приурочен праздник, посвящённый древнему языческому богу Купале. C приходом христианства на Руси праздник Купалы приурочили ко дню Иоанна Крестителя, приходящемуся на 7 июля (по старому стилю 24 июня). Однако в народе его продолжили называть днём Ивана Купалы (Иванова ночь, Иванов день). Церковные празднования наслаивались на народные, никакой глубинной связи нет, отметил Волков.

В ночь Ивана Купалы славяне плели и надевали на голову венки из трав и цветов, обливались водой, водили хороводы, пели и танцевали, прыгали через костёр, сплавляли по реке венки в память о предках, собирали целебные травы, а также сжигали чучело в виде колеса, символизировавшее солнце (Ярило).