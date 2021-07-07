Полиция Нью-Йорка показала видео нападения на туристку из России. Видео © Twitter / NYPD NEWS

Полиция города Нью-Йорк (США) опубликовала на своей странице в "Твиттере" видео, на котором запечатлён момент нападения на туристку из России и её подругу. Стражи порядка разыскивают мужчину, подозреваемого в нападении, которое произошло 26 июня на Манхэттене.

На кадрах с места событий видно, что злоумышленник нападает на двух женщин, толкает одну из них на строительные леса и валит на тротуар, пытаясь отнять у неё сумочку. Чуть позже в дело вмешались очевидцы. Телеканал CBS сообщает, что 31-летняя туристка получила серьёзные порезы на затылке и была доставлена в больницу, а её 33-летняя подруга отделалась синяками из-за удара в лицо.

Местная жительница Адриана Мариэлла рассказала, что в момент происшествия она прогуливалась с собакой неподалёку и помогла пострадавшим, впустив их в подъезд своего дома. Возможно, это и спасло россиянку с подругой, поскольку нападавший сначала убежал, а потом вернулся на то место, где попытался ограбить женщин.

"Затылок [туристки] был полностью в крови, она была серьёзно ранена", — отметила Мариэлла.

При этом женщина добавила, что сама могла подвергнуться нападению, ведь подозреваемый миновал её за полминуты до попытки ограбления. В беседе с CBS некоторые местные жители признались, что потребовали реакции властей, и отметили, что напуганы после случившегося.