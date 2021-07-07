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Nintendo представила обновлённую игровую консоль Switch

Данная приставка поступит в продажу уже в начале октября.

7 июля, 00:18

Японская компания Nintendo объявила о выходе новой версии своей портативной консоли Switch. Вопреки ожиданиям пользователей, представленный вариант не получил значительного апгрейда по сравнению с предыдущим.

Главное отличие новой версии приставки — это экран, выполненный по технологии OLED. Его диагональ увеличилась с 6,2 до 7 дюймов. Разрешение сенсорной панели составляет HD. Разработчики также улучшили звуковую систему, а встроенный накопитель консоли вырос до 64 Гб.

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В Nintendo Switch (2021) уменьшены рамки дисплея, а на корпусе появилась выдвижная подставка. Также отметим, что новая консоль получила разъём для проводного подключения приставки и полную совместимость с контроллерами Joy-Con предыдущего поколения. Сохранилась также возможность подключения к большим экранам через док-станцию.

Добавим, что обновлённая Nintendo Switch поступит в продажу 8 октября, а предзаказ в некоторых странах мира можно будет сделать уже с 15 июля. Консоль будет доступна в белом, чёрном и красно-синем цвете. Цена составляет примерно 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что компания Sony вернула игру Cyberpunk 2077 в магазин PlayStation Store, её релиз в декабре прошлого года стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров всего мира.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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