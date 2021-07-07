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Украина ввела санкции против 100 своих граждан из списка Минфина США

Всего в перечне американского ведомства фигурируют 130 украинцев, три человека из которых уже умерли.

6 июля, 23:48

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл ограничения против 100 граждан страны, которые которые находятся в санкционном списке Министерства финансов США. Об этом заявил секретарь Совбеза Незалежной Алексей Данилов.

"На сегодняшний день у нас установлено, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина [США], 127 живы-здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены", — сказал Данилов в беседе с украинским "24-м каналом".

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Также Киев намерен получить от западных партнёров информацию об остальных 27 лицах. По словам Данилова, в вопросе введения санкций Украина консультировалась с США.

Секретарь Совбеза уточнил, что всего под американские ограничения попали 134 украинца — 130 под санкции Минфина и четверо под санкции Госдепа. Кроме того, есть ещё девять лиц, которые мешали проведению американских выборов, по ним ожидаются дополнительные документы.

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Напомним, Киеву не впервой вводить санкции против своих граждан. Так, в феврале под ограничения попали экс-глава МВД страны Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и ещё восемь украинцев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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