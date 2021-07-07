Украина ввела санкции против 100 своих граждан из списка Минфина США

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл ограничения против 100 граждан страны, которые которые находятся в санкционном списке Министерства финансов США. Об этом заявил секретарь Совбеза Незалежной Алексей Данилов.

"На сегодняшний день у нас установлено, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина [США], 127 живы-здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены", — сказал Данилов в беседе с украинским "24-м каналом".

Также Киев намерен получить от западных партнёров информацию об остальных 27 лицах. По словам Данилова, в вопросе введения санкций Украина консультировалась с США.

Секретарь Совбеза уточнил, что всего под американские ограничения попали 134 украинца — 130 под санкции Минфина и четверо под санкции Госдепа. Кроме того, есть ещё девять лиц, которые мешали проведению американских выборов, по ним ожидаются дополнительные документы.