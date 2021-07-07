Родственникам погибших при крушении Aн-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей

Родственникам погибших при крушении самолёта Ан-26 на Камчатке выделят по 3,5 миллиона в качестве страховых выплат. Об этом сообщили власти региона, авиаперевозчик и страховая компания.

"По выплатам. Все пассажиры и экипаж были застрахованы. Поэтому на пассажиров [родственникам погибших] будет выплачено страховой компанией по 2 миллиона 25 тысяч рублей и от авиакомпании на каждого пассажира по 1 миллиону рублей", — сказал на совещании глава аэропортов Камчатки Александр Журавлёв.

В свою очередь, губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что Правительство Камчатского края выделит родственникам погибших по 500 тысяч рублей.

"Правительство Камчатского края среагирует... 500 тысяч рублей... В дополнение к тем выплатам", — сказал Солодов.

Также он отметил, что шансов найти выживших практически нет.