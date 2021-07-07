Родственникам погибших при крушении Aн-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей
Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что шансов найти выживших практически нет.
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Родственникам погибших при крушении самолёта Ан-26 на Камчатке выделят по 3,5 миллиона в качестве страховых выплат. Об этом сообщили власти региона, авиаперевозчик и страховая компания.
"По выплатам. Все пассажиры и экипаж были застрахованы. Поэтому на пассажиров [родственникам погибших] будет выплачено страховой компанией по 2 миллиона 25 тысяч рублей и от авиакомпании на каждого пассажира по 1 миллиону рублей", — сказал на совещании глава аэропортов Камчатки Александр Журавлёв.
В свою очередь, губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что Правительство Камчатского края выделит родственникам погибших по 500 тысяч рублей.
"Правительство Камчатского края среагирует... 500 тысяч рублей... В дополнение к тем выплатам", — сказал Солодов.
Также он отметил, что шансов найти выживших практически нет.
"Исходя из той информации, которая есть на утро [среды], шансов найти кого-то из тех, кто находился на самолёте, [в живых] практически нет", — сказал Солодов.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур.
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