Лайф публикует видео с обломками Ан-26, которые прибило к берегу на Камчатке. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с обломками самолёта Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. На кадрах видно, что остатки борта прибило к берегу.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Источник сообщил Лайфу, что на место происшествия выехало два вездехода. В аэропорту посёлка Палана ещё ожидают 12 спасателей МЧС и два вертолёта, которым пока мешает вылететь поднявшийся ветер. Также в скором времени на место крушения прибудут министр транспорта РФ Виталий Савельев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Фото © LIFE

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.