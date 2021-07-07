Толстой — о скандале на заседании ПА ОБСЕ: Опять боролись с шулерами и бандеровцами

Политик отметил, что РФ не станет работать с организациями, где продолжается хамство против России.

Глава делегаций России в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о возможном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против России".

Напомним, ранее российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с включением в повестку дня резолюций с оценками действий РФ и Белоруссии.

"Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Всё просто", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

По словам Толстого, в Парламентской ассамблее ОБСЕ "был действительно жаркий день, как и в самой Вене".

"Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством — теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова", — подчеркнул он, отметив, что России "с такими персонажами не по пути".

Сенатор Владимир Джабаров добавил, что на сегодняшнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ были внесены неконструктивные резолюции.

"Одна из них касалась Белоруссии, а другая, внесённая представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер", — уточнил он.

По словам Джабарова, Россия была против принятия этих документов — тем не менее голосование прошло с нарушением регламента. Сенатор подчеркнул, что сами резолюции не обсуждались.