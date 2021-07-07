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Толстой — о скандале на заседании ПА ОБСЕ: Опять боролись с шулерами и бандеровцами

Политик отметил, что РФ не станет работать с организациями, где продолжает хамство против России.

6 июля, 23:36
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Глава делегаций России в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о возможном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против России".

Напомним, ранее российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с включением в повестку дня резолюций с оценками действий РФ и Белоруссии

"Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Всё просто", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

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По словам Толстого, в Парламентской ассамблее ОБСЕ "был действительно жаркий день, как и в самой Вене".

"Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством — теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова", — подчеркнул он, отметив, что России "с такими персонажами не по пути".

Сенатор Владимир Джабаров добавил, что на сегодняшнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ были внесены неконструктивные резолюции.

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"Одна из них касалась Белоруссии, а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер", — уточнил он.

По словам Джабарова, Россия была против принятия этих документов — тем не менее голосование прошло с нарушением регламента. Сенатор подчеркнул, что сами резолюции не обсуждались.

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Ранее Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы. По его мнению, у Москвы нет союзников в ПАСЕ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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