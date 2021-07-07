"Всех не оттестируем": Инфекционист объяснил важность ревакцинации от коронавируса
По словам специалиста, полгода после прививки или заболевания — это некая медиана, при наступлении которой следует ревакцинироваться от ковида для поддержания уровня иммунитета.
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Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук Алексей Яковлев оценил необходимость ревакцинации от коронавируса. В беседе с газетой "Петербургский дневник" медик отметил, что повторная прививка спустя полгода и позже после первой перенесённого заболевания необходима
По словам Яковлева, согласно установленным усреднённым данным шесть месяцев после вакцинации или заболевания — это некая медиана, при наступлении которой следует ревакцинироваться от ковида для поддержания уровня иммунитета.
"Мы всех не сможем оттестировать по уровню антител, поэтому пока принята за расчёт некая медиана — шесть месяцев. Вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо", — сказал Яковлев.
При этом, как утверждает инфекционист, даже первый укол даёт через две недели определённую защиту от коронавирусной инфекции.
"Мы от энцефалита, например, тоже вакцинируемся в несколько этапов. Однако в ряде случаев переболевшим может быть достаточно одного укола "Спутника Лайт" — он дойдёт и до нашего города. Оптимально через две недели после первого укола сдать тест на антитела. Если нет возможности или их недостаточно, надо делать второй укол, ничего плохого от этого не будет", — резюмировал Яковлев.
Напомним, 30 июня в России стартовали ревакцинация от коронавируса и прививание переболевших. Согласно рекомендациям Минздрава, привиться или ревакцинироваться россиянин может любым препаратом, который зарегистрирован в нашей стране. При этом в случае выявления у пациента в ходе введения первой дозы вакцины серьёзных побочных эффектов при желании и при отсутствии противопоказаний может быть осуществлена замена препарата на другой — при его наличии.
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