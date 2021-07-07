Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук Алексей Яковлев оценил необходимость ревакцинации от коронавируса. В беседе с газетой "Петербургский дневник" медик отметил, что повторная прививка спустя полгода и позже после первой перенесённого заболевания необходима

По словам Яковлева, согласно установленным усреднённым данным шесть месяцев после вакцинации или заболевания — это некая медиана, при наступлении которой следует ревакцинироваться от ковида для поддержания уровня иммунитета.

"Мы всех не сможем оттестировать по уровню антител, поэтому пока принята за расчёт некая медиана — шесть месяцев. Вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо", — сказал Яковлев.

При этом, как утверждает инфекционист, даже первый укол даёт через две недели определённую защиту от коронавирусной инфекции.

"Мы от энцефалита, например, тоже вакцинируемся в несколько этапов. Однако в ряде случаев переболевшим может быть достаточно одного укола "Спутника Лайт" — он дойдёт и до нашего города. Оптимально через две недели после первого укола сдать тест на антитела. Если нет возможности или их недостаточно, надо делать второй укол, ничего плохого от этого не будет", — резюмировал Яковлев.