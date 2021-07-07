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"Всех не оттестируем": Инфекционист объяснил важность ревакцинации от коронавируса

По словам специалиста, полгода после прививки или заболевания — это некая медиана, при наступлении которой следует ревакцинироваться от ковида для поддержания уровня иммунитета.

6 июля, 23:15

Фото © ТАСС / EPA

Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук Алексей Яковлев оценил необходимость ревакцинации от коронавируса. В беседе с газетой "Петербургский дневник" медик отметил, что повторная прививка спустя полгода и позже после первой перенесённого заболевания необходима

По словам Яковлева, согласно установленным усреднённым данным шесть месяцев после вакцинации или заболевания — это некая медиана, при наступлении которой следует ревакцинироваться от ковида для поддержания уровня иммунитета.

Врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт"

Врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт"

"Мы всех не сможем оттестировать по уровню антител, поэтому пока принята за расчёт некая медиана — шесть месяцев. Вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо", — сказал Яковлев.

При этом, как утверждает инфекционист, даже первый укол даёт через две недели определённую защиту от коронавирусной инфекции.

В России стартовали ревакцинация от коронавируса и прививание переболевших

В России стартовали ревакцинация от коронавируса и прививание переболевших

"Мы от энцефалита, например, тоже вакцинируемся в несколько этапов. Однако в ряде случаев переболевшим может быть достаточно одного укола "Спутника Лайт" — он дойдёт и до нашего города. Оптимально через две недели после первого укола сдать тест на антитела. Если нет возможности или их недостаточно, надо делать второй укол, ничего плохого от этого не будет", — резюмировал Яковлев.

Напомним, 30 июня в России стартовали ревакцинация от коронавируса и прививание переболевших. Согласно рекомендациям Минздрава, привиться или ревакцинироваться россиянин может любым препаратом, который зарегистрирован в нашей стране. При этом в случае выявления у пациента в ходе введения первой дозы вакцины серьёзных побочных эффектов при желании и при отсутствии противопоказаний может быть осуществлена замена препарата на другой — при его наличии.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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