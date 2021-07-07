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"У нас должен быть свой YouTube": Дмитрий Гоблин Пучков призвал создать в России собственные IT-медиа

По мнению популярного блогера и переводчика, запрет западных ресурсов ни к чему хорошему не приведёт.

6 июля, 23:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQIpYzisCDE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">goblin_oper</a></p>

Фото © Instagram / goblin_oper

Популярный блогер, публицист и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, оценил необходимость разработки законодательства, способного регулировать интернет-медиа на территории России. В эфире радио "Комсомольская правда" он назвал сам факт создания такого механизма, как YouTube, прекрасным и отметил, что нужно учиться пользоваться, а не бороться.

"Вот RT хочет в "Ютуб" про что-нибудь вещать, а ей не дают. А потому что американские законы запрещают. Ключевое слово здесь "законы", а не "запрещают". Должны быть приняты законы, которые регламентируют деятельность этих IT-гигантов на территории Российской Федерации. Дабы они этим законам подчинялись", объяснил публицист.

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Пучков, который также является членом Общественного совета при Минкульте РФ, пожаловался на отсутствие у России собственных аналогов таких крупных интернет-медиа, как YouTube. По его мнению, в России должны быть свои ресурсы, ведь это вопрос национальной безопасности. Пучков также назвал Интернет "всего лишь средством доставки" идеологических "помоев" и призвал к целому комплексу мер. Решение данной проблемы Гоблин видит в выращивании собственных сильных кадров.

"Никому ничего не надо! Только запретить что-то, давайте Telegram закроем. Ну, закрыли. Вся страна поржала. Давайте ещё чего-то отрубим. Ещё вся страна поржёт. Нельзя запрещать. Нужно, но всё это должно сопровождаться своими собственными ресурсами", — заключил блогер.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в РФ. В предварительный перечень таких компаний входит 20 ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Wikipedia. Документ вступает в силу 1 января 2022 года.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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