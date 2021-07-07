Популярный блогер, публицист и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, оценил необходимость разработки законодательства, способного регулировать интернет-медиа на территории России. В эфире радио "Комсомольская правда" он назвал сам факт создания такого механизма, как YouTube, прекрасным и отметил, что нужно учиться пользоваться, а не бороться.

"Вот RT хочет в "Ютуб" про что-нибудь вещать, а ей не дают. А потому что американские законы запрещают. Ключевое слово здесь "законы", а не "запрещают". Должны быть приняты законы, которые регламентируют деятельность этих IT-гигантов на территории Российской Федерации. Дабы они этим законам подчинялись", — объяснил публицист.

Пучков, который также является членом Общественного совета при Минкульте РФ, пожаловался на отсутствие у России собственных аналогов таких крупных интернет-медиа, как YouTube. По его мнению, в России должны быть свои ресурсы, ведь это вопрос национальной безопасности. Пучков также назвал Интернет "всего лишь средством доставки" идеологических "помоев" и призвал к целому комплексу мер. Решение данной проблемы Гоблин видит в выращивании собственных сильных кадров.

"Никому ничего не надо! Только запретить что-то, давайте Telegram закроем. Ну, закрыли. Вся страна поржала. Давайте ещё чего-то отрубим. Ещё вся страна поржёт. Нельзя запрещать. Нужно, но всё это должно сопровождаться своими собственными ресурсами", — заключил блогер.