Республиканская партия США опровергла сообщение Bloomberg о хакерском взломе из России

Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) опроверг публикацию о кибервзломе, хакеры не получали доступа к данным комитета.

"В выходные нам сообщили, что был взломан сторонний поставщик IT-услуг Synnex. Мы немедленно заблокировали доступ со всех аккаунтов Synnex к нашему облачному сервису. Наша команда вместе с Microsoft проверила все системы, и после тщательного расследования удалось установить, что ни к каким данным RNC доступа получено не было", — говорится в заявлении шефа аппарата RNC Ричарда Уолтера.

Ранее агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Журналисты утверждают, что киберпреступники из группы Cozy Bear, якобы связанные с властями РФ, атаковали сервера национального комитета республиканцев.