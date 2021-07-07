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Республиканская партия США опровергла сообщение Bloomberg о хакерском взломе из России

После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке.

6 июля, 22:41

Фото © Pixabay

Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) опроверг публикацию о кибервзломе, хакеры не получали доступа к данным комитета.

"В выходные нам сообщили, что был взломан сторонний поставщик IT-услуг Synnex. Мы немедленно заблокировали доступ со всех аккаунтов Synnex к нашему облачному сервису. Наша команда вместе с Microsoft проверила все системы, и после тщательного расследования удалось установить, что ни к каким данным RNC доступа получено не было", — говорится в заявлении шефа аппарата RNC Ричарда Уолтера.

"Хакеров из России" заподозрили в атаке на международную компанию Kaseya

"Хакеров из России" заподозрили в атаке на международную компанию Kaseya

Ранее агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Журналисты утверждают, что киберпреступники из группы Cozy Bear, якобы связанные с властями РФ, атаковали сервера национального комитета республиканцев.

США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках, не предоставляя при этом никаких доказательств. В РФ все обвинения много раз опровергали. В частности, перед встречей с президентом США Джо Байденом в Женеве президент России Владимир Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в США. Российский лидер подчеркнул, что ни разу Москва не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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