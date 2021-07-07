В Крыму после потопа началось нашествие комаров. Видео © VK / vk.obey

В Крыму после потопа началось нашествие комаров, к борьбе с насекомыми привлечены дезинсекторы. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона — министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

По его словам, рост популяции насекомых особенно в центральных и северных районах полуострова спровоцировало дождливое лето.

"Точечно дана команда каждому главе администрации района и главе поселения, чтобы они как можно быстрее реагировали и привлекали дезинфекторов со специальными ранцевыми пушками. Возле водоёмов начат покос камышей. На будущее к этому надо быть готовыми. Это бывает раз в 20 лет и приносит неприятности жителям и гостям", — пояснил Рюмшин в эфире телеканала "Крым 24".

Как уточнил министр, от обработки территории с помощью авиации отказались, так как химические препараты могут нанести вред экологии и пчеловодам.

Напомним, первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Тогда предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.