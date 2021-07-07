НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Крыму после потопа началось нашествие комаров

Местные власти отмечают, что такое случается раз в 20 лет и приносит неприятности жителям и гостям полуострова.

6 июля, 22:09

Фото © Pixabay

В Крыму после потопа началось нашествие комаров. Видео © VK / vk.obey

В Крыму после потопа началось нашествие комаров, к борьбе с насекомыми привлечены дезинсекторы. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона — министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

По его словам, рост популяции насекомых особенно в центральных и северных районах полуострова спровоцировало дождливое лето.

Вампиры средней полосы: смертельная опасность российских комаров, о которой вы не знали

Вампиры средней полосы: смертельная опасность российских комаров, о которой вы не знали

"Точечно дана команда каждому главе администрации района и главе поселения, чтобы они как можно быстрее реагировали и привлекали дезинфекторов со специальными ранцевыми пушками. Возле водоёмов начат покос камышей. На будущее к этому надо быть готовыми. Это бывает раз в 20 лет и приносит неприятности жителям и гостям", — пояснил Рюмшин в эфире телеканала "Крым 24".

Как уточнил министр, от обработки территории с помощью авиации отказались, так как химические препараты могут нанести вред экологии и пчеловодам.

Мэр Ялты предупредила об угрозе оползней после наводнения

Мэр Ялты предупредила об угрозе оползней после наводнения

Напомним, первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Тогда предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.

Второй мощный циклон принёс сильные ливни 4 июля. Серьёзно пострадал Бахчисарайский район на юго-западе полуострова. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домов в трёх селах, расположенных по течению рек. Также сообщалось, что в селе Соколином Бахчисарайского района из-за сильнейших дождей сошёл сель. В результате ЧП погибла женщина.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

60-летний житель США подхватил редкий вирус после укуса комара

25 июня, 18:02

Вампиры средней полосы: смертельная опасность российских комаров, о которой вы не знали

22 июня, 21:40

Лайф публикует видео с обломками Ан-26, которые прибило к берегу на Камчатке

сегодня в 21:44

Главный педиатр Москвы объяснил, почему детей нужно прививать от коронавируса

сегодня в 22:01

Развязка в серии пенальти: Италия победила Испанию и вышла в финал Евро-2020

сегодня в 21:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1