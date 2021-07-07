Минфин РФ заложил на 2022 год профицит бюджета в более чем 350 миллиардов рублей

Федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 миллиардов рублей. Это следует из проекта его основных характеристик, подготовленного Минфином РФ, сообщает газета "Известия".

При этом в действующем законе о бюджете на этот период заложен дефицит в 1,25 триллиона рублей. Отмечается, что превышение доходов над расходами станет возможным благодаря увеличению поступлений, которые вырастут на два триллиона относительно заложенного в закон о бюджете уровня (с 20,6 триллиона до 22,6 триллиона). Однако расходы также планируется увеличить, но в меньшем объёме, с 21,8 до 22,3 триллиона рублей.

Позитивные прогнозы эксперты делают благодаря постепенному восстановлению экономической активности России и высоким темпам прироста нефтегазовых доходов. Добавим, что в 2023 году также прогнозируются изменения: отрицательное сальдо сохранится, но будет меньше запланированного — 207 миллиардов против 1,4 триллиона рублей. А в 2024 году дефицит бюджета составит 304 миллиарда. В Минэкономразвития заявили, что улучшение макропрогноза позволит повысить оценку доходов бюджета в будущем.

Данные проектировки содержат точку зрения Минфина и могут быть скорректированы, подчеркнул директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

"Так, Минфин всегда отличался более консервативной позицией, чем Министерство экономики, которое вряд ли допустит такой профицит. А обеспечить экономический рост позволит принцип сбалансированности бюджета, когда доходы примерно совпадают с расходами, а также переход к расходованию средств ФНБ — дальнейшее их накопление нецелесообразно", — считает эксперт.

В свою очередь, главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах выразил мнение, что рост доходов федерального бюджета в ближайшую трёхлетку будет обусловлен увеличением стоимости экспорта, инфляцией и донастройкой налоговой системы. Однако наполненность бюджета имеет очень малую связь с состоянием нацэкономики. В качестве примера он рассказал о ситуации в 2018–2019 годах, когда собираемость налогов росла намного быстрее ВВП, а реальные доходы населения падали. Поэтому профицит бюджета, вероятно, повредит темпам восстановления экономики страны, считает специалист.