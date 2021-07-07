Минфин РФ заложил на 2022 год профицит бюджета в более чем 350 миллиардов рублей
Эксперты дают позитивные прогнозы благодаря постепенному восстановлению экономической активности России и высоким темпам прироста нефтегазовых доходов.
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Федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 миллиардов рублей. Это следует из проекта его основных характеристик, подготовленного Минфином РФ, сообщает газета "Известия".
При этом в действующем законе о бюджете на этот период заложен дефицит в 1,25 триллиона рублей. Отмечается, что превышение доходов над расходами станет возможным благодаря увеличению поступлений, которые вырастут на два триллиона относительно заложенного в закон о бюджете уровня (с 20,6 триллиона до 22,6 триллиона). Однако расходы также планируется увеличить, но в меньшем объёме, с 21,8 до 22,3 триллиона рублей.
Позитивные прогнозы эксперты делают благодаря постепенному восстановлению экономической активности России и высоким темпам прироста нефтегазовых доходов. Добавим, что в 2023 году также прогнозируются изменения: отрицательное сальдо сохранится, но будет меньше запланированного — 207 миллиардов против 1,4 триллиона рублей. А в 2024 году дефицит бюджета составит 304 миллиарда. В Минэкономразвития заявили, что улучшение макропрогноза позволит повысить оценку доходов бюджета в будущем.
Данные проектировки содержат точку зрения Минфина и могут быть скорректированы, подчеркнул директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
"Так, Минфин всегда отличался более консервативной позицией, чем Министерство экономики, которое вряд ли допустит такой профицит. А обеспечить экономический рост позволит принцип сбалансированности бюджета, когда доходы примерно совпадают с расходами, а также переход к расходованию средств ФНБ — дальнейшее их накопление нецелесообразно", — считает эксперт.
В свою очередь, главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах выразил мнение, что рост доходов федерального бюджета в ближайшую трёхлетку будет обусловлен увеличением стоимости экспорта, инфляцией и донастройкой налоговой системы. Однако наполненность бюджета имеет очень малую связь с состоянием нацэкономики. В качестве примера он рассказал о ситуации в 2018–2019 годах, когда собираемость налогов росла намного быстрее ВВП, а реальные доходы населения падали. Поэтому профицит бюджета, вероятно, повредит темпам восстановления экономики страны, считает специалист.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ завершило конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой нормативной структуре, в которой больше нет доллара.
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