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Солодов объявил трёхдневный траур на Камчатке после крушения Ан-26

С 7 по 9 июля на всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги. Также отменяются развлекательные передачи и мероприятия.

6 июля, 22:31
<p>Фото ©</p>

Фото ©

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трёхдневный траур в регионе из-за крушения самолёта Ан-26. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия", — отметил Солодов.

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Глава региона провёл заседание оперштаба и вместе с правительственной комиссией во главе с руководителем Росавиации Александром Нерадько в ближайшее время вылетит в посёлок Палана.

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Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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