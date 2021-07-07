Солодов объявил трёхдневный траур на Камчатке после крушения Ан-26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трёхдневный траур в регионе из-за крушения самолёта Ан-26. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия", — отметил Солодов.

Глава региона провёл заседание оперштаба и вместе с правительственной комиссией во главе с руководителем Росавиации Александром Нерадько в ближайшее время вылетит в посёлок Палана.