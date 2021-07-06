Bloomberg обвинил российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США
Однако в самой партии заявили, что работа их серверов не нарушена и никакие данные не украдены.
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Агентство Bloomberg утверждает, что "связанные с Правительством России хакеры" взломали сервера Национального комитета Республиканской партии США на прошлой неделе. В своей статье американские журналисты пишут, что это произошло примерно в тот же момент, когда киберпреступники проводили массовую атаку с применением вирусов-вымогателей.
"Хакеры входили в группу, известную как APT 29, или Cozy Bear. У этой группы есть связь со Службой внешней разведки России, её ранее обвиняли во взломе национального комитета Демократической партии в 2016 году, а также в кибератаке на компанию SolarWinds, из-за чего пострадали девять американских ведомств", — пишет Bloomberg.
Агентство добавляет, что неизвестно какую цель преследовали хакеры и похитили ли они какие-либо данные. В то же время в нацкомитете Республиканской партии опровергли информацию о нарушении работы серверов.
"Нет никаких признаков того, что нацкомитет был взломан или какая-либо информация была украдена. Мы расследуем это дело и проинформировали Министерство внутренних дел и ФБР", — заявил представитель комитета Майк Рид.
Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках, не предоставляя при этом никаких доказательств. В РФ все обвинения много раз опровергали. В частности, перед встречей с президентом США Джо Байденом в Женеве президент России Владимир Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в США. Российский лидер подчеркнул, что ни разу Москва не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.
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