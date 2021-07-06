Bloomberg обвинил российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США

Агентство Bloomberg утверждает, что "связанные с Правительством России хакеры" взломали сервера Национального комитета Республиканской партии США на прошлой неделе. В своей статье американские журналисты пишут, что это произошло примерно в тот же момент, когда киберпреступники проводили массовую атаку с применением вирусов-вымогателей.

"Хакеры входили в группу, известную как APT 29, или Cozy Bear. У этой группы есть связь со Службой внешней разведки России, её ранее обвиняли во взломе национального комитета Демократической партии в 2016 году, а также в кибератаке на компанию SolarWinds, из-за чего пострадали девять американских ведомств", — пишет Bloomberg.

Агентство добавляет, что неизвестно какую цель преследовали хакеры и похитили ли они какие-либо данные. В то же время в нацкомитете Республиканской партии опровергли информацию о нарушении работы серверов.

"Нет никаких признаков того, что нацкомитет был взломан или какая-либо информация была украдена. Мы расследуем это дело и проинформировали Министерство внутренних дел и ФБР", — заявил представитель комитета Майк Рид.