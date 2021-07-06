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В Египте украинка врезалась головой в борт лодки при катании на парашюте

Девушка осталась жива, однако получила серьёзные травмы в результате инцидента.

6 июля, 20:43

Фото © LIFE

В Египте туристка врезалась головой в борт катера во время катания на парашюте. Видео © LIFE

В Египте украинская туристка врезалась головой в борт лодки во время катания на парашюте. Всё произошло на курорте Шарм-эль-Шейх. У отдыхающей оборвался один из тросов, она рухнула в море, после чего ударилась об катер. Момент попал на видео, которое снимали другие туристы, находившиеся в этот момент на борту судна. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Отметим, что девушка занималась парасейлингом — популярным на море видом экстрима, когда человек закрепляется с помощью длинного троса к катеру и парит на парашюте над морскими волнами. Эти услуги предлагали всем желающим сами представители отеля, где проживала туристка.

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После случившегося пострадавшую девушку вытащили из воды и отвезли на катере на пирс. Однако ни врачей, ни скорой помощи, ни носилок там не оказалось. Подругам девушки пришлось взять пострадавшую под руки и пешком отвести в больницу. Там выяснилось, что она получила сотрясение мозга и трещины в позвонках, врачи наложили ей 15 швов.

Представители отеля отказались брать на себя ответственность за случившееся. Кроме того, на следующий день после инцидента они вновь начали продавать услуги парасейлинга. А в воздухе снова заметили тот самый красный парашют.

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Ранее Лайф сообщал, что на курорте у Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и откусила пятку туристу, который в тот момент катался на парашюте.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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