В Египте украинка врезалась головой в борт лодки при катании на парашюте

В Египте туристка врезалась головой в борт катера во время катания на парашюте. Видео © LIFE

В Египте украинская туристка врезалась головой в борт лодки во время катания на парашюте. Всё произошло на курорте Шарм-эль-Шейх. У отдыхающей оборвался один из тросов, она рухнула в море, после чего ударилась об катер. Момент попал на видео, которое снимали другие туристы, находившиеся в этот момент на борту судна. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Отметим, что девушка занималась парасейлингом — популярным на море видом экстрима, когда человек закрепляется с помощью длинного троса к катеру и парит на парашюте над морскими волнами. Эти услуги предлагали всем желающим сами представители отеля, где проживала туристка.

После случившегося пострадавшую девушку вытащили из воды и отвезли на катере на пирс. Однако ни врачей, ни скорой помощи, ни носилок там не оказалось. Подругам девушки пришлось взять пострадавшую под руки и пешком отвести в больницу. Там выяснилось, что она получила сотрясение мозга и трещины в позвонках, врачи наложили ей 15 швов.

Представители отеля отказались брать на себя ответственность за случившееся. Кроме того, на следующий день после инцидента они вновь начали продавать услуги парасейлинга. А в воздухе снова заметили тот самый красный парашют.