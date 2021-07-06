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Противники гей-парада в Тбилиси вновь разогнали акцию ЛГБТ и сожгли флаг ЕС

А также закидали пытавшихся помешать им полицейских петардами и дымовыми шашками.

6 июля, 20:33

Противники гей-парада в Тбилиси вновь разогнали акцию ЛГБТ и сожгли флаг ЕС. Видео © Соцсети

В столице Грузии Тбилиси проходят акции сторонников и противников движения ЛГБТ. Ситуация у здания парламента страны накалена до предела, передают местные СМИ.

Изначально в центре Тбилиси началась акция в поддержку журналистов, избитых на митинге 5 июля в поддержку ЛГБТ. Однако вскоре к парламенту прибыли защитники традиционных ценностей. Многие из них вели себя агрессивно, сообщает "Sputnik Грузия". Когда перед зданием парламента и крестом святой Нино начал развеваться большой ЛГБТ-флаг, ситуация начала выходить из-под контроля. Полиция подогнала в центр города микроавтобусы, начались задержания.

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Участники "акции молчания" (в поддержку ЛГБТ и журналистов) покинули площадь, а вот их противники вступили в стычки с полицейскими, закидывали их петардами и дымовыми шашками. Также в ходе митинга демонстранты сожгли флаг Евросоюза. Впоследствии правоохранителям удалось оттеснить их на улицу рядом с проспектом Руставели, однако противостояние всё ещё продолжается.

Напомним, накануне в Тбилиси протестующие сорвали марш ЛГБТ и отметили это танцами. Местные жители уже утром стали собираться на улицах, чтобы не дать провести гей-парад.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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