В Германии заявили, что НАТО в любое время готово к "серьёзному" диалогу с Россией
Вместе с тем там считают, что альянс уже доказал "серьёзность своих намерений и теперь ход за Москвой".
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НАТО готово в любой момент вступить в диалог с Россией, однако он должен предусматривать серьёзное отношение. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"На мой взгляд, первый шаг [в выстраивании отношений с Москвой]: нужно реалистично оценивать то, что собой представляет Россия. Россия — это замечательная страна с замечательными жителями, где в настоящий момент существует политическая система, которая, по-моему, имеет явные автократические признаки", — сказала министр обороны во время дискуссии, организованной Германским обществом внешней политики.
Крамп-Карренбауэр добавила, что Россия якобы хочет "реставрировать свою старую власть без оглядки на суверенитет созданных государств".
"Мы должны дать понять, что есть предел, что мы не будем молчать", — заявила министр
Вместе с тем она отметила, что Североатлантический альянс готов вступить в диалог с РФ, но при условии, что "он будет серьёзным". По мнению Крамп-Карренбауэр, НАТО уже доказало "серьёзность своих намерений и теперь ход за Россией".
Также глава немецкого Минобороны заявила, что альянс считает Россию способной очень быстро перейти от военных учений к серьёзному сценарию действий.
"Что мы вынуждены констатировать, так это то, что российская сторона способна очень быстро перейти от учений к серьёзному сценарию. Это проверено", — отметила политик, приведя в пример действия российских военных в Чёрном море.
При этом Крамп-Карренбауэр добавила, что Москва испытывает, насколько далеко может зайти в своих действиях по отношению к Североатлантическому альянсу. По её мнению, если Запад позволит это делать, то РФ продолжит подобные попытки.
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"Мы продолжаем это видеть в отдельных "уколах", — подчеркнула немецкий министр.
По словам Крамп-Карренбауэр, российская сторона отрабатывает сценарии действий в свете дискуссий об интеграции НАТО и Украины. Она заметила, что "это очень умно продуманная политическая шахматная партия".
Ранее сообщалось, что в США предрекли НАТО поражение в случае войны с Россией в Чёрном море.
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