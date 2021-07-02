Ядерные стражи пяти морей: Россия может перебросить секретную версию ракеты "Кинжал" на "задний двор" США и НАТО Если это произойдёт, то российские самолёты смогут контролировать всё Средиземное море и получат возможность уничтожить силы США и НАТО прямо на базах. 1 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © topwar.ru

Тяжело в учении, легко в бою

25 июня звено МиГ-31К, переброшенных в Средиземное море для учений, впервые отработало применение гиперзвуковых ракет "Кинжал". В обстановке, максимально приближенной к боевой, экипажи истребителей впервые "примерились" к реальным целям — кораблям вероятного противника и объектам на его территории. Результаты учений устроили военных больше, чем ожидалось, — по словам нескольких источников Лайфа, в ближайшее время может быть принято решение о размещении постоянной авиагруппы истребителей МиГ-31 в районе Средиземного моря.

Базой для них может стать аэродром Хмеймим в Сирии, где с 2015 года размещается постоянная авиагруппа ВКС. Военные лётчики отмечают, что в результате учений, прошедших несколько дней назад в восточной части Средиземного моря, удалось проверить сразу несколько механизмов, благодаря которым российская авиация будет способна парализовать работу флота НАТО на "южном фланге".

Почему Сирия?

Со стратегической точки зрения Сирия расположена удобнее некуда — страна имеет хороший "коридор" в Средиземное море, через который российская авиация в случае необходимости сможет наблюдать за активностью флотов США и НАТО. Выбор в пользу гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал" как основного оружия группы истребителей, которую между собой военные уже окрестили "воздушным спецназом", тоже легко объяснить: учитывая скорость самолёта-носителя и возможности ракеты, российские МиГи смогут "простреливать" Средиземное море насквозь и контролировать весь флот США и НАТО в регионе.

Другое, относительно новое, но крайне тревожное обстоятельство, вынуждающее Россию на размещение МиГ-31К в Сирии, — недавний инцидент с британским эсминцем HMS Defender в Чёрном море. Тогда эсминец с крылатыми ракетами прошёл Босфор и, отключив систему индентификации, проследовал к Одессе, а по пути в грузинский Батуми намеренно нарушил государственную границу России и был выпровожен из территориальных российских вод с предупредительной стрельбой. Тогда же стало известно, что наготове у российских военных уже полвека лежит секретный план, по которому пролив Босфор может быть перекрыт, а все корабли НАТО, запертые после этого в Чёрном море, будут уничтожены.

Случись реальная война, сверхскоростные МиГ-31К имели бы возможность нейтрализовать угрозу ещё на этапе подготовки. После взлёта с авиабазы машины набирают максимальную скорость в 2500 километров в час и могут оперативно оказаться в районе Эгейского моря (через которое корабли США и НАТО заходят в Чёрное море) примерно через 15–30 минут. При этом залетать в зону действия корабельной ПВО российским самолётам не нужно — достаточно подойти на расстояние пуска ракеты, обнаружить цель, провести сброс и лечь на обратный курс. Дальше ракета всё сделает сама.

Специальный подарок

Точное количество "Кинжалов", которые могут перебросить в Сирию, не раскрывается, поскольку вопрос их присутствия в регионе ещё не решён окончательно. Но если это произойдёт, к возможностям потенциального противника отнесутся со всем уважением — помимо "обычных" версий ракеты с фугасной боевой частью в 500 кг на боевое дежурство смогут выходить и МиГ-31К со "специальной", т.е. ядерной версией ракеты. Если это случится, то МиГ-31К (на время и лишь формально) смогут стать частью ядерной триады, поскольку до переброски этих машин в Сирию ядерное оружие "возили" только самолёты стратегической авиации — Ту-95М и "Белые лебеди" Ту-160.

Но тяжёлые "стратеги" из Энгельса выполняют другие задачи. А миссия МиГ-31К на будущие несколько лет — обеспечить возможность молниеносного удара по кораблям и базам и быстрый отход обратно. Список объектов, которые можно уничтожить, велик. В нескольких минутах лёта от аэродрома Хмеймим находятся британские базы Акротири и Декелия на Кипре, порт Суда — центр логистики Шестого флота США и всего южного фланга НАТО, база ВВС США в греческом городе Лариса, испано-американская военно-морская база в испанском порту Рота (к которой, кстати, приписаны эсминцы "Росс" и многострадальный "Дональд Кук") и многое другое.

У военных есть негласное правило: на особо важные цели должны "ложиться" особо мощные ракеты, поэтому ядерный "Кинжал" может обрушиться на базу и корабли Шестого флота США и в итальянском Неаполе — там находятся шесть оперативных групп, в которые при необходимости могут включать один или два авианосца и корабли сопровождения.

Ядерный замок

Другое направление удара для российских "Кинжалов" — авиабаза Сигонелла на юго-западе Италии, расположенная на Сицилии. Оттуда на разведку к берегам Крыма или к линии разграничения в Донбассе взлетают беспилотники RQ-4 Global Hawk и другие самолёты-разведчики, которые регулярно "висят" в непосредственной близости от российских границ.

Специалисты по военному планированию говорят, что до большой войны дело вряд ли дойдёт, но тренировка и осторожность никогда не бывают лишними. По имеющейся информации, в том случае, если флот НАТО перейдёт черту и вместо обычной провокации решит пострелять, одна часть истребителей и кораблей ВМФ России моментально "закроет" Босфор, а другая в ту же минуту получит приказ на решение вопроса существования Шестого флота США и кораблей их союзников по НАТО.

Ту-22М3М. Фото © ТАСС / Пресс-служба ПАО "Туполев"

По данным источников Лайфа, к выполнению второй части плана можно привлечь самолёты дальней авиации Ту-22М3М. Под фюзеляжем этих машин можно подвесить по четыре "Кинжала", а экипажи "Бэкфайров" уже проводили учения в Сирии в конце мая 2021 года. С учётом возможного присутствия в регионе МиГ-31К с тем же боевым оснащением общее количество гиперзвуковых ракет для нейтрализации южного фланга НАТО в моменте можно довести до 30–40.

За боевые возможности и вероятную "прописку" в Сирии ракеты "Кинжал" уже получили неофициальный титул "ракеты пяти морей". При необходимости ВКС смогут контролировать любую активность США и НАТО сразу в Средиземном, Эгейском, Адриатическом, Ионическом и Тирренском морях без риска потерять хотя бы один самолёт.