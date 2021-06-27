Немецкий посол заявила о тотальной боязни в НАТО прямой войны с Россией

Страх перед прямой войной с Россией присутствует в НАТО, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, комментируя желание Украины побыстрее войти в Североатлантический альянс. По её словам, у него всегда были проблемы со странами, где идёт война. В случае вооружённого столкновения Киева и Москвы придётся участвовать в коллективной обороне.

"Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила Фельдгузен в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".

Разговоры о возможном нападении России на Украину при отсутствии газового транзита через её территорию дипломат назвала спекуляцией. Посол призвала укрепить Украину в целом, и "одна из составляющих безопасности — экономическая".

"Надо работать ещё больше. Украина может стать объектом интереса для инвесторов № 1 в Европе", — сказала Фельдгузен.