Немецкий посол заявила о тотальной боязни в НАТО прямой войны с Россией
Дипломат отметила, что у Североатлантического альянса "всегда были проблемы" со странами, в которых есть действующие вооружённые конфликты.
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Страх перед прямой войной с Россией присутствует в НАТО, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, комментируя желание Украины побыстрее войти в Североатлантический альянс. По её словам, у него всегда были проблемы со странами, где идёт война. В случае вооружённого столкновения Киева и Москвы придётся участвовать в коллективной обороне.
"Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила Фельдгузен в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".
Разговоры о возможном нападении России на Украину при отсутствии газового транзита через её территорию дипломат назвала спекуляцией. Посол призвала укрепить Украину в целом, и "одна из составляющих безопасности — экономическая".
"Надо работать ещё больше. Украина может стать объектом интереса для инвесторов № 1 в Европе", — сказала Фельдгузен.
Как писал ранее Лайф, дипломат заметила, что Украина не может получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) из-за необходимости консенсуса между участниками альянса по этому вопросу.
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