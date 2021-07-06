В Киеве похвастались планом силового захвата Донбасса
Украинские власти считают, что смогут вернуть регион благодаря своей армии.
Фото © Facebook / GeneralStaff.ua
Советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о силовом сценарии захвата Донбасса. По его мнению, ВСУ способны взять регион под контроль.
"Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведёт свои войска", — заявил Арестович в эфире телеканала "Наш".
Представитель Киева добавил, что украинская армия сможет окружить крупные города ДНР и ЛНР, отрезать пути снабжения и взять под артиллерийский огонь восточные границы республик.
Стоит отметить, что слова Арестовича расходятся с мнением ряда военных экспертов, неоднократно отмечавших плачевное состояние ВСУ. Причём не только украинских или российских, но и американских. Так, например в отчёте исследовательской службы Конгресса США говорится, что Украина далека от воплощения военных реформ для соответствия стандартам НАТО из-за ряда факторов, главный из которых именно состояние армии.
По оценке аналитиков, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования. Сейчас ситуация "значительно улучшилась" благодаря помощи со стороны Запада, но это не сильно приблизило Украину к стандартам НАТО.
Комментариев: 0