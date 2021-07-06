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В Киеве похвастались планом силового захвата Донбасса

Украинские власти считают, что смогут вернуть регион благодаря своей армии.

6 июля, 20:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/1964900103679237/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeneralStaff.ua</a></p>

Фото © Facebook / GeneralStaff.ua

Советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о силовом сценарии захвата Донбасса. По его мнению, ВСУ способны взять регион под контроль.

"Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведёт свои войска", — заявил Арестович в эфире телеканала "Наш".

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Представитель Киева добавил, что украинская армия сможет окружить крупные города ДНР и ЛНР, отрезать пути снабжения и взять под артиллерийский огонь восточные границы республик.

Стоит отметить, что слова Арестовича расходятся с мнением ряда военных экспертов, неоднократно отмечавших плачевное состояние ВСУ. Причём не только украинских или российских, но и американских. Так, например в отчёте исследовательской службы Конгресса США говорится, что Украина далека от воплощения военных реформ для соответствия стандартам НАТО из-за ряда факторов, главный из которых именно состояние армии.

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По оценке аналитиков, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования. Сейчас ситуация "значительно улучшилась" благодаря помощи со стороны Запада, но это не сильно приблизило Украину к стандартам НАТО.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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