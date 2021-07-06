В Киеве похвастались планом силового захвата Донбасса

Советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о силовом сценарии захвата Донбасса. По его мнению, ВСУ способны взять регион под контроль.

"Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведёт свои войска", — заявил Арестович в эфире телеканала "Наш".

Представитель Киева добавил, что украинская армия сможет окружить крупные города ДНР и ЛНР, отрезать пути снабжения и взять под артиллерийский огонь восточные границы республик.

Стоит отметить, что слова Арестовича расходятся с мнением ряда военных экспертов, неоднократно отмечавших плачевное состояние ВСУ. Причём не только украинских или российских, но и американских. Так, например в отчёте исследовательской службы Конгресса США говорится, что Украина далека от воплощения военных реформ для соответствия стандартам НАТО из-за ряда факторов, главный из которых именно состояние армии.