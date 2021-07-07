На Камчатке возобновлены поиски рухнувшего Ан-26

В частности, с северной стороны туда выехали два квадроцикла с четырьмя пожарными и один автомобиль повышенной проходимости с шестью пожарными. С южной стороны три квадроцикла с шестью людьми ожидают отлива. Кроме того, на место отправились два вездехода, сотрудники ФСБ, полицейские и медики.