На Камчатке возобновлены поиски рухнувшего Ан-26
К месту падения воздушного судна отправилась техника высокой проходимости.
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На Камчатке возобновились поиски упавшего накануне самолёта Ан-26. Как стало известно Лайфу, к месту крушения отправилась группа спасателей на высокопроходимой технике.
В частности, с северной стороны туда выехали два квадроцикла с четырьмя пожарными и один автомобиль повышенной проходимости с шестью пожарными. С южной стороны три квадроцикла с шестью людьми ожидают отлива. Кроме того, на место отправились два вездехода, сотрудники ФСБ, полицейские и медики.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур.
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